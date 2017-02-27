Оскар-2017: все победители кинопремии

Больше всего статуэток собрал мюзикл "Ла-Ла Лэнд" - он победил в шести номинациях, но лучшим фильмом стал "Лунный свет"

В Лос-Анджелесе сегодня состоялась 89-я церемония награждения премии Оскар.

Больше всего наград у мюзикла "Ла-Ла Лэнд" - шесть. Его сначала назвали и лучшим фильмом, однако потом ведущий Джимми Киммел сказал, что произошла ошибка и победил в этой номинации фильм "Лунный свет".

Лучший фильм: "Лунный свет" (реж. Барри Дженкинс)

Лучший игровой короткометражный фильм: "Пой" (реж. Кристоф Дек)

Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Лучший актер: Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")



Лучшая актриса: Эмма Стоун ("Ла-Ла Лэнд", Дэмьен Шазелл)

Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис ("Ограды", Дензел Вашингтон)



Лучший актер второго плана: Махершала Али ("Лунный свет", Барри Дженкинс)



Лучший анимационный фильм: "Зоотрополис" (Байрон Ховард, Рич Мур).

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Песочник" (Алан Барилларо)



Лучший фильм на иностранном языке: "Коммивояжер" (Иран).

Лучший оригинальный сценарий: "Манчестер у моря" (режиссер и сценарист Кеннет Лонерган)

Лучший адаптированный сценарий: "Лунный свет" (реж. Барри Дженкинс)

Лучшая операторская работа: "Ла-Ла Лэнд" (реж. Дэмьен Шазелл, оператор Линус Сандгрен)

Лучший монтаж фильма: "По соображениям совести" (реж. Мел Гибсон)

Лучшие визуальные эффекты: "Книга джунглей" (реж. Джон Фавро)

Лучший документальный фильм: "О.Джей. Сделано в Америке" (реж. Эзра Эдельман)

Лучший документальный короткометражный фильм: "Белые каски" (реж. Орландо фон Айнсидель)

Лучший адаптированный сценарий: "Лунный свет" (реж. Барри Дженкинс)

Лучший дизайн костюмов: "Фантастические твари и где они обитают" (реж. Дэвид Йейтс)

Лучший грим и прически: "Отряд самоубийц" (реж. Дэвид Эйер)

Лучший звуковой монтаж: "Прибытие" (реж. Дени Вильнев)

Лучшее сведение звука: "По соображениям совести" (реж. Мел Гибсон)

Лучшая работа художника-постановщика: "Ла-Ла Лэнд" (реж. Дэмьен Шазелл)

Лучшая песня: "Ла-Ла Лэнд" (реж. Дэмьен Шазелл, композитор Джастин Гурвиц)

Лучший саундтрек: "Ла-Ла Лэнд" (реж. Дэмьен Шазелл, композитор Джастин Гурвиц)

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