Оскар получил иранец, который бойкотирует церемонию из-за Трампа
27.02.2017 06:15
Режиссер и актриса, которая исполнила главную роль в фильме "Коммивояжер", не приехали в США из-за иммиграционной политики Трампа
Лучшим фильмом на иностранном языке на церемонии Оскар-2017 назвали "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади.
Он не приехал на церемонию в Лос-Анджелес в знак протеста против иммиграционной политики Дональда Трампа. Фархади передал письмо, в котором объяснил свою позицию.
Иранская актриса Таране Алидусти, которая сыграла главную роль в "Коммивояжере", также не приехала на церемонию вручения награды в знак протеста.
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