Компания PricewaterhouseCoopers извинилась за ошибку на Оскаре

Аудиторская компания, ответственная за подсчет голосов членов киноакадемии, подтвердила, что Уоррену Битти и Фэй Данауэй был передан не тот конверт

Компания PricewaterhouseCoopers, которая занимается подсчетом голосов при определении победителей кинопремии Оскар, объяснила ошибку при вручении награды за лучший фильм. Об этом говорится в заявлении аудиторской компании.

В PwC подтвердили, что актерам Фэй Данауэй и Уоррену Битти дали не тот конверт.

"Мы приносим искренние извинения съемочным группам фильмов Лунный свет и Ла-Ла Ленд, Уоррену Битти и Фэй Данауэй, а также всем зрителям за эту ошибку. Ведущим дали конверт с победителем в другой номинации. Когда ошибку обнаружили, ее немедленно исправили. Мы выясняем, как такое могло произойти, и глубоко сожалеем о случившемся", - говорится в заявлении PwC.

В заявлении также говорится, что PricewaterhouseCoopers ценит изящество, с которым номинанты, Академия кинематографических искусств и наук, канал ABC и ведущий церемонии Джимми Киммел справился с ситуацией.

Накануне при оглашении победителя в номинации "лучший фильм" произошла ошибка - сначала огласили фильм "Ла-Ла Лэнд". Когда на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка. В итоге лучшим фильмом прошлого года по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал фильм "Лунный свет".

Актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией "Лучшая актриса", в которой победила Эмма Стоун из "Ла-Ла Лэнд", и он назвал именно этот фильм.

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