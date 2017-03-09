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Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии

09.03.2017 10:51
В день рождения Кобзаря в Украине отметили лучших в сфере литературы, кино, скульптуры и музыки
Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии
Фото: Facebook президента
Лауреатами Шевченковской премии в этом году стали издатель Иван Малкович, режиссер Степан Коваль, скульптор Николай Малышко и композитор Богдана Фроляк. Традиционно премии вручил победителям президент Украины на церемонии в национальном музее им.Шевченко.

Премия за литературные достижения вручена издателю и поэту Ивану Малковичу за книгу поэзий "Подорожник з новими віршами".

В номинации "киноискусство" победил режиссер анимационного кино Степан Коваль с мультипликационным циклом "Моя країна Україна", создание оригинального пластического киноязыка и весомый вклад в украинскую и европейскую анимацию. Короткометражка Коваля "Шел трамвай девятый номер" в свое время победила на Берлинале.

Скульптор и художник Николай Малышко, создающий уникальные деревянные скульптуры, удостоен премии за проект "Линия".

За достижения в музыкальной сфере Шевченковская премия присуждена композитору из Львова Богдане Фроляк за музыку на произведения Тараса Шевченко - симфонию-реквием "Праведная душе", хоровую кантату "Цвіт", а также музыкальное произведение "Присниться сон мені".

Указ о присуждении Шевченковских премий президент подписывает на основании представления Шевченковского комитета по национальной премии Украины им.Шевченко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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