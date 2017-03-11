Кэмерон перенес выход в прокат продолжения "Аватара"

Ранее ожидалось, что первый фильм-продолжение выйдет на экраны в 2018 году

Продолжение фантастического фильма "Аватар" выйдет на экраны не раньше 2019 года. Об этом заявил режиссер Джеймс Кэмерон, сообщает Hollywood Reporter.

"В 2018 году этого не случится. Мы не объявляли дату релиза. Люди должны понимать, что это последовательность выхода фильмов. Мы снимаем не "Аватар 2", а "Аватар 2", 3, 4 и 5. Это масштабный проект", - сказал режиссер.

В 2016 году Кэмерон заявил, что намерен снять еще четыре сиквела фильма "Аватар". В частности, ожидалось, что первый фильм-продолжение выйдет на экраны в 2018 году. Остальные части планировалось выпускать ежегодно до 2022 года.

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