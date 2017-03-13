Климкин о кандидате РФ на Евровидение-2017: Очередная провокация
Глава МИД Павел Климкин назвал очередной провокацией со стороны РФ участие представителя Юлии Самойловой в песенном конкурсе Евровидение-2017. Самойлова незаконно пересекла границу и посетила оккупированный Крым в июне 2015 года, передает корреспондент LIGA.net.
"СБУ проверяет ее, есть заявление (вопрос о российском кандидате на Евровидение Юлии Самойловой, - ред.). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями", - сказал Климкин.
13 марта сообщалось, что решение СБУ о том, разрешать ли въезд в Украину Самойловой будет принято в ближайшее время.
На конкурсе Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню "Flame Is Burning"
Читайте также: Санкции Украины против России: полный список компаний и персон
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:49
-
13:18
-
09:57
-
15:13
-
14:01
Новости партнеров
- 45576
- 41660
- 23931
- 20995
- 16681