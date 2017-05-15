Евровидение-2017 в Киеве прошло безупречно - руководство конкурса

Высокий уровень организации песенного конкурса в украинской столице отметили как в Европейском вещательном союзе, так и глава Евровидения Ян Ола Санд

Украина на высшем уровне провела песенный конкурс Евровидение-2017. Об этом заявили руководители проекта и организаторы шоу в Киеве, сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

"Каждый год у нас есть какие-то определенные замечания или жалобы: то на транспорт, то на логистику, безопасность или иные аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - отметил глава Евровидения Ян Ола Санд.

Высокий уровень организации конкурса в украинской столице также отметили в Европейском вещательном союзе.

"Это огромное международное событие с тысячами иностранцев, посетивших Украину. Одно из самых рейтинговых телешоу со многими вызовами и рисками, особенно в сфере безопасности. И факт заключается в том, что была проделана замечательная работа, чтобы все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева и находились в комфортных условиях" - сказал член админсовета ЕВС Павел Грицак.

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Организаторы на приеме у президента Украины:





В то же время в эфире российских каналов президент государства-оккупанта РФ Владимир Путин заявил, что "нынешняя киевская власть не способна проводить подобные мероприятия". Участницу от РФ Юлию Самойлову не пустили в Украину за незаконный въезд во временно оккупированный Крым. Евровидение-2017 российские каналы не транслировали.

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Вечером 13-го и в ночь на 14 мая в Киеве состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2017, победил на котором португалец Сальвадор Собрал. Во время выступления Джамалы на сцену со спущенными штанами выбежал провокатор, которого увезла полиция.

Президент Петр Порошенко не пришел на арену из-за того, что вечером того же дня гибридная российская армия обстреляла в Авдеевке частный сектор, убив четверых гражданских. В результате теракта двое девочек пяти и девяти лет остались сиротами.

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