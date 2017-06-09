Умерла исполнительница главной роли в фильме "Дик Трейси"

Гленн Хедли была номинирована на Эмми за роль в сериале "Одинокий голубь" 1989 года, а также в фильме "Ублюдок из Каролины" 1996 года

Умерла американская актриса, двукратный номинант премии Эмми Гленн Хедли. Ей было 63 года. Об этом сообщает Variety.

При этом представители актрисы отказались назвать причину ее смерти.

Хедли известна по кинофильму "Дик Трейси", где исполнила роль главной героини Тэсс Трухарт. Она была номинирована на Эмми за роль в сериале "Одинокий голубь" 1989 года, а также в фильме "Ублюдок из Каролины" 1996 года.

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