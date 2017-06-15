Умер актер Баталов, звезда фильма "Москва слезам не верит"

Звезда советской киноленты "Москва слезам не верит", известный актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня на 89-м году жизни в одной из московских клиник. Об этом сообщает российский сайт РБК со ссылкой на друга семьи Владимира Иванова.

Иванов говорит, что Баталов умер "сегодня под утро, во сне". Друг семьи отмечает, что в этот момент был рядом с ним.

Также собеседник добавил, что родные актера "просили не разглашать подробности".

Дату прощания с актером пока не уточняли.

Человек-легенда исполнял талантливо роли простых советских ребят таких, как Саша Румянцев или Гоша (он же Гога, он же Жора) и интеллигентных персонажей вроде чеховского Гурова или булгаковского Голубкова, а тажкже прекрасно уживался в роли аристократов княжеского рода, что видно по роли Трубецкого.

Баталов известен по игре в таких фильмах: "Большая семья" (1954, "Дело Румянцева" (1955), "Летят журавли" (1957), "Дорогой мой человек" (1958), "Дама с собачкой" (1959), "Девять дней одного года" (1961),"Три толстяка" (1966), "Бег" (1970), "Звезда пленительного счастья" (1975) и конечно "Москва слезам не верит" (1979).

9 июня 2017 года в возрасте 63 лет умерла исполнительница главной роли в фильме "Дик Трейси".

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