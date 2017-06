Умер рэппер Prodigy из коллектива Mobb Deep

Рэппер скончался в Лас-Вегасе на 43-м году жизни

В Лас-Вегасе после госпитализации из-за обострения анемии на 43-м году жизни умер рэппер из культового коллектива 90-х Mobb Deep. Об этом пишет Billboard.

Настоящее имя исполнителя Альберт Джонсон, но известен он под псевдонимом Prodigy под которым выступал вместе с исполнителем Havoc в дуэте Mobb Deep.

Группа стала популярной благодаря треку Shook Ones (Part II) из альбома 1995 года The Infamous, который стал саундтреком к фильму "Восьмая миля". По версии журнала Rolling Stone эта композиция стала одной из 50-ти величайших хип-хоп песен всех времен. Лучшими композициями считаются Quiet Storm и Shook Ones.

Группа была одним из главных представителей Восточного побережья США и успела принять участие в хип-хоп войне, которая закончилась в 1997 году.

Коллектив был создан в 1992 году и на его счету восемь студийных альбомов. Последний The Infamous Mobb Deep вышел в апреле 2014 года.





Свои соболезнования в Twitter высказали многие коллеги по сцене, среди которых Lil Wayne, DJ Killa Kutt, The Antagonist и другие.

