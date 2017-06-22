Рада взялась за льготы для украинского кинематографа

Предлагается освободить от НДС поставки национальных фильмов, а также работы и услуги по тиражированию, дублированию и озвучке иностранных фильмов

Верховная Рада намерена ввести налоговые льготы для украинского кинематографа. За проект изменений в налоговый кодекс по поводу государственной поддержки отечественного кино в Украине №3238-д в первом чтении проголосовали 249 народных депутатов, сообщает корреспондент LIGA.net.

Проектом закона предлагается до 1 января 2023 года освободить от НДС операции по поставкам национальных фильмов, а также работы и услуги по тиражированию, дублированию и озвучке иностранных фильмов, реставрации национального кинематографического наследия.

Помимо этого, депутаты приняли за основу проект изменений в таможенный кодекс №3239-д: "за" проголосовали 248 парламентариев.

Этим законопроектом предлагается до 1 января 2023 года освободить от уплаты ввозного сбора товары, которые используются в кинематографической деятельности.

Читайте также: Порошенко подписал законы о господдержке украинского кино

21 июня 2017 года на фестивале рекламы Каннские львы Украина получила Бронзового Льва в категории Lions Entertaiment за ролик о трагедии Бабьего Яра 1941-го года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.