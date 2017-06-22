Рада взялась за льготы для украинского кинематографа
Верховная Рада намерена ввести налоговые льготы для украинского кинематографа. За проект изменений в налоговый кодекс по поводу государственной поддержки отечественного кино в Украине №3238-д в первом чтении проголосовали 249 народных депутатов, сообщает корреспондент LIGA.net.
Проектом закона предлагается до 1 января 2023 года освободить от НДС операции по поставкам национальных фильмов, а также работы и услуги по тиражированию, дублированию и озвучке иностранных фильмов, реставрации национального кинематографического наследия.
Помимо этого, депутаты приняли за основу проект изменений в таможенный кодекс №3239-д: "за" проголосовали 248 парламентариев.
Этим законопроектом предлагается до 1 января 2023 года освободить от уплаты ввозного сбора товары, которые используются в кинематографической деятельности.
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21 июня 2017 года на фестивале рекламы Каннские львы Украина получила Бронзового Льва в категории Lions Entertaiment за ролик о трагедии Бабьего Яра 1941-го года.
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