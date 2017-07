Умер вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон

По предварительной версии, он повесился

Честер Беннингтон, вокалист рок-группы Linkin Park, умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает The Sun.

Согласно сообщению, музыкант был найден мертвым сегодня утром в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

По предварительной версии, он повесился.



Майк Шинода, коллега Беннингтона, подтвердил информацию о его смерти на своей странице в Twitter.





Беннингтон был женат, также у него было шестеро детей.

За несколько дней до смерти он был замечен в студии звукозаписи со своими товарищами по группе. Ранее в этом году Linkin Park выпустили альбом One More Light.



Сегодня утром группа опубликовала видео Talking to Myself:

Также сегодня, 20 июля, 35-летняя французская певица Барбара Велденс упала и умерла во время своего выступления на фестивале.



20 июля - день рождения солиста Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла, который покончил с собой 17 мая этого года. Беннингтон, который был другом Корнелла, записал в его честь трибьют и выступил на похоронах с песней Леонарда Коэна Hallelujah.



Барабанщик Metallica Ларс Ульрих написал о Беннигтоне: "Великодушный, добрый и скромный... Редкое сочетание в рок-н-ролле". В числе первых, кто выразил соболезнования по поводу смерти Беннингтона, были также гитарист и сооснователь KoRn Брайан "Хэд" Уэлч и барабанщик-виртуоз, экс-участник Dream Theater Майк Портной. "Нам будет не хватать Честера Беннигтона", - написал гитарист и вокалист System of a Down Дарон Малакян.



