Лучшее видео года: названы победители MTV Video Music Awards

В Инглвуде, штат Калифорния, накануне состоялась 34-ая ежегодная церемония вручения премий за лучшие музыкальные видеоработы - MTV Video Music Awards. Как сообщается на сайте MTV, главная награда досталась рэперу Кендрику Ламару с клипом "Humble".

Также этот клип стал лучшим в номинациях "Хип-хоп видео", "Режиссура", "Операторская работа", "Визуальные эффекты" и "Художественное воплощение".

Лучшее поп-видео по версии MTV - "Down" Fifth Harmony ft. Gucci Mane, лучшее рок-видео - "Heavydirtysoul" Twenty One Pilots.

Лучшее танцевальное видео - "Stay" Zedd & Alessia Cara. Лучшая песня лета - "XO Tour Llif3" Lil Uzi Vert, в этой же категории был и хит "Despacito" (Remix).

Артистом года назван Эд Ширан, который обошел в этой номинации Ариану Гранде, Бруно Марса, Кендрика Ламара, Lorde и The Weeknd. Открытием года стал 19-летний Khalid.

За лучшую хореографию отмечен клип "Fade" Канье Уэста, за лучший монтаж - "Wyclef Jean" Young Thug, а лучшей совместной работой признали "I Don't Wanna Live Forever" (Fifty Shades Darker) Zayn & Taylor Swift.

