До конца года в прокат выйдут 13 украинских фильмов

Глава Госагентства по вопросам кино уточнил, что часть премьер, возможно, придется перенести на 2018 год, чтобы фильмы не конкурировали в прокате

В Украине до конца года в прокат выйдет не менее 13 отечественных фильмов. Об этом заявил глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко, сообщает агентство Укринформ.

"До конца года в прокат выйдет, я думаю, не менее 13 украинских фильмов. А может и значительно больше. Это не может не радовать", - сказал он.

При этом он не исключил, что придется переносить часть премьер на первую половину 2018-го для того, чтобы отечественные ленты не конкурировали друг с другом. Ильенко также напомнил, что только на этой неделе в прокат выйдут два украинских фильма.

"Если мы сегодня пойдем в кинотеатр, то уже сможем делать выбор, на какой фильм хочется пойти, а не сталкиваться с проблемой, когда украинского кино ни в прокате, ни на телевидении, ни даже на пиратских сайтах в интернете не было", - отметил он.

Неделю назад в кинотеатрах состоялась премьера украинского фильма "Червоный", который только за первый уик-энд в прокате собрал 1,5 млн грн.

1 августа 2017 года в городе Старобельск Луганской области начались съемки фильма "Ворошиловград". В прокат фильм планируют выпустить уже в 2018 году.

Читайте также: Объявлен фильм-претендент от Украины на Оскар-2018

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.