Два студенческих Оскара отправятся в Германию

Престижной награды Американской киноакадемии удостоены два немецких фильма

Академия кинематографических искусств и наук США назвала имена 17 финалистов студенческой премии Оскар. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В числе этих работ оказались и два немецких фильма - картина "Watu Wote/All of Us" ("Все из нас", - ред.) Кати Бенрат из Гамбургской медиа-школы, а также документальная лента "Galamsey" студента Баден-Вюртембергской киноакадемии Йоханеса Пройса.

В нынешнем году на конкурс было подано 1587 заявок, из них 267 от американских и 89 от зарубежных учебных заведений. Церемония вручения студенческой награды академии состоится 12 октября в Лос-Анджелесе и пройдет уже в 44-й раз.

В каждой из семи номинаций присуждаются три награды - золотая, серебряная и бронзовая статуэтки Оскара. Какой именно премии удостоится каждая работа, станет известно лишь на церемонии вручения.

Обе немецкие кинокартины сняты в Африке.

Молодой режиссер Йоханес Пройс в "Galamsy" рассказывает о жизни нелегальных золотодобытчиков в Гане. Его репортаж-расследование затрагивает темы нищеты, коррупции, эксплуатации труда, загрязнения ртутью в этой африканской стране.

Художественный фильм "Watu Wote/All of Us" ("Все из нас", - ред.) Кати Бенрат повествует об исламистском терроризме в Кении. Создатели сообщают, что сюжет основан на реальных событиях.

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