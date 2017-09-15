В Украине запретили еще один российский сериал и два фильма

Комиссия Госкино отменила регистрацию и прокатные удостоверения сериала "Сердце не камень", фильмов "И все-таки я люблю", "Тариф "Счастливая семья"

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удоствоерения, выданные на один телесериал и два фильма. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госкино.

Речь идет о сериале "Сердце не камень" (режиссер Д. Сорокин, производство Россия, 2012 год), фильмы "И все-таки я люблю" (режиссер С. Гинсбург, производство Россия, 2007 год) и "Тариф "Счастливая семья" (режиссер А. Чеботарева, производство Россия - Украина, 2013 год).

Решение было принято на основании выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.

Уточняется, что согласно ст. 15-1 закона о кинематографии, в Украине запрещается распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий. Этот запрет распространяется на любые фильмы, независимо от страны происхождения, снятые после 1 августа 1991 года.

4 июля госагентство по вопросам кино аннулировала прокатные удостоверения украинского сериала "Офицерские жены" и российского фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун".



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