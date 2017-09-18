Rammstein опровергли слухи о последнем альбоме
18.09.2017 17:39
Группа работает над новым материалом, сообщается на официальном сайте Rammstein
Фото: facebook.com/rammstein
Группа Rammstein опровергла слухи о скором прекращении творческой деятельности.
"Несмотря на сегодняшние сообщения в прессе, у Rammstein нет "тайных планов" по поводу "последнего альбома" или "прощального тура". После успешных гастролей группа работает над новым материалом", - гласит сообщение на официальном сайте.
Ранее сегодня несколько немецких и австрийских СМИ написали, что следующий альбом Rammstein, запланированный на 2018 год, будет последним.
Сообщалось также, что речь идет о завершении только студийной деятельности.
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