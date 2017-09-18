Rammstein опровергли слухи о последнем альбоме

Группа работает над новым материалом, сообщается на официальном сайте Rammstein

Группа Rammstein опровергла слухи о скором прекращении творческой деятельности.



"Несмотря на сегодняшние сообщения в прессе, у Rammstein нет "тайных планов" по поводу "последнего альбома" или "прощального тура". После успешных гастролей группа работает над новым материалом", - гласит сообщение на официальном сайте.



Ранее сегодня несколько немецких и австрийских СМИ написали, что следующий альбом Rammstein, запланированный на 2018 год, будет последним.



Сообщалось также, что речь идет о завершении только студийной деятельности.

