Умер композитор Владимир Шаинский
26.12.2017 15:21
Известному российскому композитору было 92 года
Владимир Шаинский (фото - скриншот видео)
Сегодня на 93-м году жизни умер композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал Культура.
Шаинский известен как автор известных песен для детей: "Чебурашка", "Крошка Енот", "2 × 2 = 4", "Школьный вальс", "Финист - ясный сокол", "Пока бьют часы" и многие другие. Он также является автором музыки оперы для детей "Трое против Марабука".
Шаинский написал песни "Мы начинаем КВН", "Не плачь, девчонка", "Родительский дом".
Композитор родился в 1925 году в Киеве. С 2000 года он жил в Израиле, а в 2004 году переехал в США. Был болен раком желудка, перенес несколько операций.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:50
-
15:38
-
14:18
-
14:43
-
14:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 49265
- 33636
- 33099
- 30266
- 29361
Спецпроекты
Новости партнеров