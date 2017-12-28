Forbes назвал самых кассовых актеров года

Первое место занял Вин Дизель

Издание Forbes опубликовало список самых кассовых актеров 2017 года, возглавил который Вин Дизель. Фильмы с его участием "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое господство" - собрали в прокате более $1,6 млрд.

На втором месте с $1,5 млрд оказался актер Дуэйн Джонсон, а на третьем - актриса Галь Гадот ($1,4 млрд).

Дальше в списке идут Эмма Уотсон ($1,3 млрд), Джонни Депп ($1,1 млрд), Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), Том Холлэнд ($888 млн), Крис Прэтт ($864 млн), Крис Хемсворт ($845 млн), Джон Бойега ($815 млн).

23 декабря кинопортал IMDb опубликовал топ-10 самых популярных актеров 2017 года, который возглавила Галь Гадот.

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