Ведущими Евровидения-2018 в Лиссабоне будут четыре женщины
Ведущими международного песенного конкурса Евровидение-2018, который пройдет в Лиссабоне, выбрали четырех женщин. Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.
Организаторы конкурса отметили, что примером для выбора ведущих послужило то, что в Киеве в прошлом году впервые ведущими выбрали трех мужчин.
Конкурс в Лиссабоне будут вести актриса и ведущая Филомена Каутела, журналистка Сильвия Альберто, ведущая Даниэла Руа и борец за права женщин, а с 2000 года - послом доброй воли ООН - Катарина Фуртадо.
Ведущими киевского Евровидения-2017 были трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.
10 декабря 2017 года сообщалось, что победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Салвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.
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