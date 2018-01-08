Ведущими Евровидения-2018 в Лиссабоне будут четыре женщины

Организаторы песенного конкурса в Португалии напомнили, что в прошлом году в Киеве впервые ведущими выбрали трех мужчин

Ведущими международного песенного конкурса Евровидение-2018, который пройдет в Лиссабоне, выбрали четырех женщин. Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.



Организаторы конкурса отметили, что примером для выбора ведущих послужило то, что в Киеве в прошлом году впервые ведущими выбрали трех мужчин.

Конкурс в Лиссабоне будут вести актриса и ведущая Филомена Каутела, журналистка Сильвия Альберто, ведущая Даниэла Руа и борец за права женщин, а с 2000 года - послом доброй воли ООН - Катарина Фуртадо.

Ведущими киевского Евровидения-2017 были трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

10 декабря 2017 года сообщалось, что победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Салвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.

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