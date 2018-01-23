Легенда Голливуда: в США умерла старейшая актриса

Конни Сойер скончалась в возрасте 105 лет

В США скончалась на 106-году жизни самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер. Она умерла в своем доме в Вудленд-Хиллз (штат Калифорния) после многолетней борьбы с раком, передает телеканал TMZ.



В сообщении говорится, что у Сойер был рак, однако точная причина смерти пока не названа.



Первую роль актриса получила в 18 лет, всего за свою карьеру она успела снялась более чем в 140 картинах. Несмотря на то, что она больше была известна на телевидении, Сойер снялась в таких фильмах, как Когда Гарри встретил Салли, Тупой и еще тупее и Ананасовый экспресс.



В возрасте 99 лет Сойер была самым старым членом Академии кинематографических искусств и наук и голосовала за присуждение конопремии Оскар.











Конни Сойер в молодости (фото - Jewish Journal)







Конни Сойер и Джон Траволта (кадр из фильма - TV Spielfilm)

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