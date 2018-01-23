Легенда Голливуда: в США умерла старейшая актриса
В США скончалась на 106-году жизни самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер. Она умерла в своем доме в Вудленд-Хиллз (штат Калифорния) после многолетней борьбы с раком, передает телеканал TMZ.
В сообщении говорится, что у Сойер был рак, однако точная причина смерти пока не названа.
Первую роль актриса получила в 18 лет, всего за свою карьеру она успела снялась более чем в 140 картинах. Несмотря на то, что она больше была известна на телевидении, Сойер снялась в таких фильмах, как Когда Гарри встретил Салли, Тупой и еще тупее и Ананасовый экспресс.
В возрасте 99 лет Сойер была самым старым членом Академии кинематографических искусств и наук и голосовала за присуждение конопремии Оскар.
Конни Сойер в молодости (фото - Jewish Journal)
Конни Сойер и Джон Траволта (кадр из фильма - TV Spielfilm)
Читайте также: Скончалась обладательница звезды на Аллее славы певица Делла Риз
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:15
-
09:15
-
08:52
-
08:40
-
вчера
18:30
Новости партнеров
- 32913
- 30159
- 28688
- 26353
- 23256