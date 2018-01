Элтон Джон официально заявил о прощальных гастролях

Сегодня мировые СМИ анонсировали специальное обращение певца, предположив, что Элтон Джон объявит о завершении гастролей по состоянию здоровья

Британский музыкант Элтон Джон заявил о старте в сентябре 2018 года гастрольного турне, которое продлится три года и станет последним в его карьере. Такое заявление он сделал во время специального включения на официальном сайте из концертного зала в Нью-Йорке.Отвечая на вопрос о состоянии здоровья, Элтон Джон сказал, что прошлым летом семь недель тяжело болел, но сейчас чувствует себя нормально. Он подчеркнул, что его приоритет - дети и семья, которым он намерен посвятить свое время, а творчеством он будет заниматься "до самой смерти".38 альбомов сэра Элтона Джона получили статус золотых, 31 - платинового/ мультиплатинового альбома. По всему миру продано более 300 миллионов его записей, в том числе посвященная принцессе Диане "Candle In The Wind" 1997 г. стала самым продаваемым синглом всех времен.Пять раз становился обладателем премии Грэмми (в 1986, 1991, 1994, 1997 и 2000 годах), при том, что номинировался 11 раз, а в 2001 году получил премию Grammy Legend Award. Два его альбома ("Элтон Джон" 1970 г., "Goodbye Yellow Brick Road" 1973 г.) и сингл "Your Song" включены в Зал славы Грэмми.Также на его счету - три номинации на премию "Оскар" (стал лауреатом в 1995 году, написав музыку к мультфильму "Король Лев" - "Can You Feel the Love Tonight").С момента своего первого тура в 1970 году, Элтон Джон провел более 4000 выступлений в более чем 80 странах.

<br />

В апреле 2017 года появилось сообщение о том, что артист перенес "потенциально редкую и смертельную" бактериальную инфекцию после посещения Южной Африки. Ряд концертов тогда был отменен.

Читайте также: Не мой президент: Элтон Джон не выступит на инаугурации Трампа

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.