Во Флориде мужчина готовил похищение певицы Ланы Дель Рей
04.02.2018 15:46
43-летнего Майкла Ханта задержали перед концертом певицы. До этого он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях
Лана Дель Рей (фото - скриншот видео)
Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.
Как уточняет полиция, при нем нашли билет на концерт певицы и нож. Задержан он был возле центра Amway в Орландо, где должен был пройти концерт.
43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения. Он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях. Сейчас он под арестом.
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