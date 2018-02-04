Во Флориде мужчина готовил похищение певицы Ланы Дель Рей

43-летнего Майкла Ханта задержали перед концертом певицы. До этого он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях

Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.

Как уточняет полиция, при нем нашли билет на концерт певицы и нож. Задержан он был возле центра Amway в Орландо, где должен был пройти концерт.

43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения. Он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях. Сейчас он под арестом.

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