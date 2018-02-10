Умер композитор, написавший музыку ко "Вселенной Стивена Хокинга"
10.02.2018 23:40
Исландскому композитору и музыканту Йохану Йоханнссону было 48 лет
Йохан Йоханнссон (фото - Getty Images)
Исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номировавшийся на "Оскара" и "Золотой глобус" за музыку к фильмам, умер в возрасте 48 лет, передает Meduza.
Информации о причинах смерти пока нет. Тело композитора было найдено в его квартире в Берлине.
За музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга" ("Теория всего") Йохан Йоханссон в 2014 году получил "Золотой глобус" и номинировался на "Оскар", "Грэмми" и премию BAFTA. Год спустя он снова номинировался на "Оскар" за музыку к фильму "Убийца" Дени Вильнева.
Йоханссон выпустил девять сольных альбомов, более 10 саундтреков, писал музыку для театра и телевидения.
Ранее сегодня сообщалось о том, что на 88 году жизни умер доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович.
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