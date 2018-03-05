Оскар-2018: сцену церемонии украсили 45 млн камней Swarovski

Сцена юбилейной 90-й церемонии вручения Оскара сделана в форме арке, украшеной драгоценными камнями

В этом году для декорирования сцены вручения премии Оскар-2018 использовали 45 миллионов кристаллов Swarovski. Об этом сообщает Architectural Digest.



Дизайном сцены шестой год подряд занимается дизайнер Дерек Маклейн.



"Это больше об отражении и свете, чем об определенном периоде. Мне кажется, то, что я сделал, достаточно современно и дальновидно", - рассказал Маклейн про сцену главной кинопремии.





Сегодня ночью в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения премии Оскар.

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