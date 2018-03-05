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Оскар-2018: сцену церемонии украсили 45 млн камней Swarovski

05.03.2018 03:14
Сцена юбилейной 90-й церемонии вручения Оскара сделана в форме арке, украшеной драгоценными камнями
Оскар-2018: сцену церемонии украсили 45 млн камней Swarovski
Фото: Architectural Digest

В этом году для декорирования сцены вручения премии Оскар-2018 использовали 45 миллионов кристаллов Swarovski. Об этом сообщает Architectural Digest.

Дизайном сцены шестой год подряд занимается дизайнер Дерек Маклейн.

"Это больше об отражении и свете, чем об определенном периоде. Мне кажется, то, что я сделал, достаточно современно и дальновидно", - рассказал Маклейн про сцену главной кинопремии. 

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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения премии Оскар. 

Читайте также: 90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году

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