Оскар-2018: сцену церемонии украсили 45 млн камней Swarovski
05.03.2018 03:14
Сцена юбилейной 90-й церемонии вручения Оскара сделана в форме арке, украшеной драгоценными камнями
Фото: Architectural Digest
В этом году для декорирования сцены вручения премии Оскар-2018 использовали 45 миллионов кристаллов Swarovski. Об этом сообщает Architectural Digest.
Дизайном сцены шестой год подряд занимается дизайнер Дерек Маклейн.
"Это больше об отражении и свете, чем об определенном периоде. Мне кажется, то, что я сделал, достаточно современно и дальновидно", - рассказал Маклейн про сцену главной кинопремии.
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения премии Оскар.
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