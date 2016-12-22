Пресс-центр: В Украине запущен новый сервис "SMS-МАЯК"

"SMS-МАЯК" - сервис мониторинга регистрационных действий в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество

Министерство юстиции Украины и компания "ЛІГА:ЗАКОН" объявили о запуске нового сервиса SMS-информирования "SMS-МАЯК". Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

"SMS-МАЯК" - это сервис мониторинга регистрационных действий относительно объектов недвижимого имущества в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

Сервис информирует физических и юридических лиц о смене статуса объектов недвижимого имущества в реестре, а собственников недвижимости - о подаче заявок на проведение любых регистрационных действий относительно их недвижимости, а также дату и время регистрации таких заявлений.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павел Мороз напомнил о вступлении в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности" № 1666-VIII.

По его словам, в соответствие с положениями закона, если происходит определенное регистрационное действие в реестре недвижимости с объектом, у собственника есть право незамедлительно получить информацию об этом по почте либо посредством SMS-сообщения. При этом у собственника есть возможность заблокировать подобные действия путем подачи заявления о запрете на осуществление регистрационных действий, и далее - в судебном порядке. "И тут крайне важное значение имеет скорость. Чем быстрее вы получите информацию о том, что что-то произошло в реестре с вашим имуществом, тем быстрее у вас есть возможность отреагировать на это", - подчеркнул замминистра.

По его словам, чтобы ускорить этот процесс, правительством в октябре было принято постановление №789, касающееся внедрения пилотного проекта по информированию населения, бизнеса в сфере государственной регистрации недвижимого имущества. Впоследствии Минюстом был заключен соответствующий меморандум с компанией "ЛІГА:ЗАКОН", предусматривающий распределение полномочий сторон.

Павел Мороз указал, что для отслеживания изменений в реестре, собственнику имущества необходимо, прежде всего, получить регистрационный номер этого имущества, а также - проверить, есть ли этот номер в реестре и относится ли он к объекту, принадлежащему собственнику. В том случае, если объект недвижимости по каким либо причинам не внесен в реестр, собственник имеет право актуализировать эту информацию.

В свою очередь, директор по управлению продуктами компании "ЛІГА:ЗАКОН" Дмитрий Глазунов заметил, что гораздо легче бороться с не наступившими последствиями, предотвращать их, чем потом добиваться возврата своего имущества.

Он отметил эффективность взаимодействия государства и бизнеса при внедрении данного сервиса. "Это важная и правильная синергия Министерства юстиции, в данном случае обладателя данных, и нашей компании, которая может предоставить сервис доступа к этой информации, предоставить его качественно и быстро большому количеству пользователей", - подчеркнул он.

"Важно то, что мы сделали это именно сейчас. Запустили этот сервис, запустили его быстро. На его создание не потребовалось месяцев, не потребовалось большого количества средств. То есть, мы, имея все технологические, инструментальные предпосылки, имея большую аудиторию, запускаем это сервис, и доведем его до конечного потребителя в кратчайшие сроки", - подытожил Дмитрий Глазунов.

Генеральный директор ГП "Национальные информационные системы" Станислав Лурье согласился с этим утверждением. "Благодаря нашим партнерам мы действительно смогли, в синергии государства и бизнеса, довольно быстро и качественно реализовать современный, технологический информационный сервис", - сказал он.

Ключевой особенностью сервиса, продолжил Станислав Лурье, является то, что информация из реестров, которые администрируют "Национальные информационные системы", из первых рук непосредственно попадает пользователю. "Это происходит максимально быстро, и легитимность этой информации не вызывает сомнений. Это самый быстрый, самый надежный, самый легитимной способ быстро получить информацию о любых изменениях относительно состояния имущества", - уверен он.

Говоря о функционировании сервиса, Станислав Лурье добавил, что в настоящее время реализованы 2-а типа сообщений, предназначенных как для каждого пользователя (информирование происходит уже по факту внесения изменений в реестр) и непосредственно для собственников (возможность получать информацию еще на этапе подачи заявления регистратору).

"Со своей стороны хочу отметить, что государственное предприятие "Национальные информационные системы" приложат все усилия для того, чтобы этот механизм функционировал стабильно", - подытожил он.

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