В 2017 году зарплаты железнодорожников увеличатся на 25%

Заработные платы всех сотрудников Укрзалиныци повысятся в 2017 году дважды: с апреля - на 15%, с октября - на 10%

Тарифные ставки и должностные оклады сотрудников ПАО Укрзализницы в 2017 году повысятся дважды: с 1 апреля - на 15% и с 1 октября - на 10%. Об этом говорится в меморандуме, подписанном главой Укрзализныця Войцехом Балчуном и главой Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадимом Бубняком, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Повышение зарплат станет возможным при условии утверждения проекта консолидированного финансового плана УЗ на 2017 год.

"За последние полгода мы подписываем уже второй меморандум, который предусматривает повышение должностных окладов для железнодорожников. Уверен, что увеличение зарплат сотрудникам отрасли - необходимость. Это залог улучшения уровня жизни и одно из условий стабильной работы компании. Мы ожидаем обратной связи, ведь повышение зарплат - это стимул к лучшей работе", - заявил Балчун.

Сотрудникам УЗ, которые работают в непосредственной близости к линии разграничения на подконтрольной Украине территории, планируется в 2017 году повысить тарифные ставки на 50% за фактически отработанное время в опасной зоне.

27 декабря Войцех Балчун сообщил, что Укрзализныця планирует направить 27 млрд грн на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры в 2017 году.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.