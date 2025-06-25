В Украине задержан американец, которого более 30 лет ищут за преступления против детей

Гражданин США с 1992 года скрывается от правосудия под вымышленным именем

Задержанный (Фото: ОГП)

В Украине задержан 66-летний гражданин США, который с 1992 года скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Мужчина был задержан в Киевской области, где он проживал в частном доме под вымышленными анкетными данными.

По данным правоохранителей, мужчина работал директором детского сада в округе Пима, штат Аризона. В течение 1984–1991 годов он совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей от четырех до девяти лет.

Он сбежал из США до момента вынесения приговора Высшим судом штата Аризона. Более 30 лет он уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Установить местонахождение подозреваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности анализа данных из открытых источников. После того как его личность была установлена, правоохранители провели у мужчины дома обыск и задержали его.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд для временного ареста мужчины с целью дальнейшей его экстрадиции. В компетентных органах США сообщили, что задержанный обвиняется по 15 пунктам уголовного законодательства.