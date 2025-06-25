В Україні затримано громадянина США, якого понад 30 років шукають за сексуальні злочини проти дітей

Американець з 1992 року переховується від правосуддя під вигаданим ім'ям

Затриманий (Фото: ОГП)

В Україні затримано 66-річного громадянина США, який з 1992 року переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Чоловіка було затримано в Київській області, де він проживав у приватному будинку під вигаданими анкетними даними.

За даними правоохоронців, чоловік працював директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона. Упродовж 1984–1991 років він вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від чотирьох до дев'яти років.

Він втік зі США до моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона. Понад 30 років він ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Встановити місцеперебування підозрюваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. Після того, як його особа була встановлена, правоохоронці провели у чоловіка вдома обшук та затримали його.

Наразі прокурори готують клопотання до суду для тимчасового арешту чоловіка з метою подальшої його екстрадиції. В компетентних органах США повідомили, що затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.