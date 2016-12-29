Суд отказался отменить формулу "Роттердам +"

Истец Андрей Герус также сообщил, что шесть ходатайств о привлечении свидетелей, АМКУ, министра энергетики также отклонены

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об отмене постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым была введена так называемая формула "Роттердам +". Об этом на своей странице Facebook сообщил истец Андрей Герус.

"Судья Ищук принял решение в удовлетворении иска об отмене "Роттердам +" - отказать", - написал Герус.

Он также сообщил, что шесть ходатайств о привлечении свидетелей, АМКУ, министра энергетики также отклонены.

"Идем в апелляцию", - резюмировал Герус.

Как сообщалось ранее, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус подал иск в Киевский окружной административный суд относительно отмены постановления Нацкомиссии от 3 марта 2016, так называемой "Роттердам +".

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту "Роттердам +" стоимость его доставки в Украину".

Отмечалось, что из-за применения новой формулы, тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственная Центрэнерго, стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже. С учетом НДС новый тариф для них составит около 130 копеек за 1 кВт/ч, тогда как до этого он составлял 118 копеек за 1 кВт/ч.

По данным экспертов, цена угля по формуле "Роттердам +" составляет $63 за тонну, тогда как цена за тонну угля без формулы составляет $44,2 за тонну.

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