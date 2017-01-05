Госсекретарь сообщил, какую зарплату получает Гройсман
Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и других министров составляет 35 тыс гривень с учетом всех надбавок. Об этом сообщил государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко в эфире радио Hromadske.
Он также рассказал, что зарплата госсекретаря Кабмина составляет 13 тыс гривень, а главных специалистов секретариата - от 9 до 12 тыс, в зависимости от выслуги.
Зарплата директоров департамента - от 12 до 15 тыс гривень.
20 октября народные депутаты установили и увеличили себе заработную плату. В постановлении, в котором депутаты одобрили свое предложение к бюджету, дополнительным пунктом вводится положение о том, что материальное обеспечение нардепов привязывается к минимальным размерам заработной платы.
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