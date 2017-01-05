USD:  27.08  27.89   EUR:  28.00  29.19  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Госсекретарь сообщил, какую зарплату получает Гройсман

05.01.2017 02:21
Вместе с надбавками заработная плата премьер-министра, как и министров, составляет 35 тыс гривень
Госсекретарь сообщил, какую зарплату получает Гройсман
Владимир Гройсман

Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и других министров составляет 35 тыс гривень с учетом всех надбавок. Об этом сообщил государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко в эфире радио Hromadske.

Он также рассказал, что зарплата госсекретаря Кабмина составляет 13 тыс гривень, а главных специалистов секретариата - от 9 до 12 тыс, в зависимости от выслуги.

Зарплата директоров департамента - от 12 до 15 тыс гривень.

20 октября народные депутаты установили и увеличили себе заработную плату. В постановлении, в котором депутаты одобрили свое предложение к бюджету, дополнительным пунктом вводится положение о том, что материальное обеспечение нардепов привязывается к минимальным размерам заработной платы. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 