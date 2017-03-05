Задержаны руководители лесохозяйств Ровенской области - Аваков

И.о. начальника и экс-руководитель Управления лесного и охотничьего хозяйства Ровенской области, а также 8 директоров лесхозов задержаны, сообщает МВД

И.о. начальника и экс-руководителя Управления лесного и охотничьего хозяйства Ровенской области и восьмерых директоров лесхозов задержали сегодня, 5 марта, по подозрению в коррупции. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"…задержали и.о. начальника и экс-руководителя Управления лесного и охотничьего хозяйства Ровенской области и 8 директоров лесхозов, которые "добросовестно" трудились даже на выходные дни… €15 тыс. и $5 тыс. привезли директора лесхозов руководству управления. Указанную сумму должны были передать проверяющим из Гослесагентства за сокрытие выявленных нарушений", - рассказал Аваков.











В июле прошлого года в Ровенской области силовики провели спецоперацию против незаконных добытчиков янтаря и коррумпированных правоохранителей. Одновременно было проведено 123 обыска, задержаны зампрокурора области, подполковник контрразведки СБУ и ряд сотрудников МВД.



Тогда сообщалось, что в группу добытчиков входило, в том числе, руководство местных лесхозов.



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