Данилюк: МВФ за замену налоговой полиции Службой финрасследований

В Министерстве финансов говорят о "приоритете" запуска СФР при поддержке Международного валютного фонда и американских Налоговой службы с Минфином

Налоговую полицию в Украине следует отменить, создав взамен Службу финансовых расследований. Об этом по результатам встреч с руководством Международного валютного фонда рассказал глава Минфина Александр Данилюк, пишет Укринформ.

"Мы поговорили о Службе финансовых расследований; здесь у нас есть общая позиция, что налоговой полиции не должно быть, и МВФ поддержал эту позицию. Для меня это было чрезвычайно принципиально", - отметил он.

При этом министр назвал "приоритетом" создание такой службы, добавив, что МВФ и ряд соответствующих американских ведомств пообещали оказать в этом необходимую экспертную помощь.

"Соответствующей экспертизы в Украине нет, поэтому с такой поддержкой со стороны МВФ, а также технической помощью со стороны Налоговой службы США и Министерства финансов США мы сможем запустить очень сильную службу финансовых расследований", - заявил Данилюк.

По словам главы Минфина, эта реформа будет "чрезвычайно важной" для всех, кто имел дело с "репрессивным" органом - Государственной фискальной службой.

Данилюк также отметил, что на встречах с зарубежными партнерами обсуждалась ситуация вокруг нынешних событий в руководстве ГФС.

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