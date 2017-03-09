РФ в Гааге: Сбивший лайнер МН17 Бук передавали для защиты от ВСУ

Неизвестные, которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку ЗРК Бук, сбившую пассажирский лайнер рейса МН17, намеревались использовать его для укрепления ПВО ДНР/ЛНР. Об этом в Суде ООН заявил приглашенный российской стороной британский юрист Сэмюэль Уордсворт, и во второй день аргументов РФ в Гааге не признавший, что боевая машина была поставлена из России.

"Если в Донбасс передавался зенитно-ракетный комплекс, который использовали для сбития самолета рейса МН17, то здесь я хочу сделать также несколько примечаний. Украинская сторона вчера сказала, что в том случае, если российской стороне известно о конкретных людях в РФ, которые, к примеру, помогали перемещать установку Бук в Украину и назад в Россию после трагедии Боинга, и непосредственно в этом участвовали, то российская сторона обязана провести расследование и наказать этих людей в соответствии с различными положениями конвенции. Однако озвученное в понедельник обращение украинской стороны звучало так, что самолет был сбит именно российской стороной, и это изменение формулировки вызвало нашу реакцию во вторник", - пояснил он.

По словам Вордсворта, в согласии со ст. 2 соответствующей конвенции Украина "должна более четко сформулировать", в чем она обвиняет Россию.

"Кто бы не передавал этот комплекс вооруженным формированиям ДНР/ЛНР, он имел целью лишь усиление обороны ДНР/ЛНР от возможных атак Воздушных сил Украины", - заявил спикер от РФ, добавив, что в обвинении украинской стороны якобы отсутствуют данные о том, какие были "намерения" относительно использования Бука.

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Кроме того, Вордсворт отметил, что Украина за два дня своих выступлений в суде якобы "не привела никаких фундаментальных доказательств" того, что конкретно Россия передает оружие боевикам на востоке страны.

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