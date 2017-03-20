НБУ: Все банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже

Замглавы НБУ пояснила, что развитие таких банков в Украине сейчас невозможно и продажа - лучший способ покинуть рынок

Все банки с российским капиталом, которые работают в Украине, ведут переговоры о возможной продаже. Об этом сказала заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в эфире телеканала Интер.



По ее словам, о развитии этих банков в Украине говорить нельзя, поэтому это лучший способ покинуть рынок.



При этом на вкладчиках продажа банка не скажется, просто у него сменится собственник, а обслуживать клиентов будут, как и раньше.

В банках с российским капиталом сегодня сосредоточено около 21 миллиарда гривень вкладов. Фонд гарантирования вкладов гарантирует из них 8,5 миллиарда гривень.

16 марта президент Петр Порошенко утвердил санкции сроком на один год против банков с российским капиталом.

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