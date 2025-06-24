Стало известно имя победителя конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности

У правительства есть 10 дней на официальное назначение Александра Цивинского главой БЭБ

Александр Цивинский (Фото: Львовский государственный университет внутренних дел)

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности будет рекомендовать назначить детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Цивинского. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, процесс голосования транслировал YouTube-канал правительства.

Никто из претендентов на должность не набрал четыре необходимых для победы голоса членов комиссии. Поэтому по закону избрали кандидата, набравшего три голоса от международных членов комиссии.

Кроме "международников" в конкурсную комиссию входят трое представителей правительства. Олег Гиляка, предложенный комиссии от Министерства экономики, Татьяна Мацелик от Минфина и Юрий Пономаренко от Министерства внутренних дел. Они голосовали против Цивинского.

"Как автор закона по которому проводится конкурс ответственно заявляю, здесь победитель Цивинский. Он избран на главу БЭБ", – написал Железняк.

Нардеп отметил, что теперь у правительства есть 10 дней на назначение Цивинского. Он уточнил, что заседание Кабмина запланировано на 12:00 25 июня.

Скриншот с видео заседания комиссии

СПРАВКА. Цивинский – руководитель третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения детективов НАБУ. Он был одним из первых 70 детективов тогда вновь НАБУ. Участвовал в операции "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.