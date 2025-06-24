Стало відомо ім’я переможця конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки

Олександр Цивінський (Фото: Львівський державний університет внутрішніх справ)

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки рекомендуватиме призначити детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Цивінського. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, процес голосування транслював YouTube-канал уряду.

Ніхто з претендентів на посаду не набрав чотири необхідних для перемоги голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії. Ним став Цивінський.

Окрім "міжнародників" до конкурсної комісії входять троє представників уряду. Олег Гиляка, запропонований до комісії від Міністерства економіки, Тетяна Мацелик від Мінфіну і Юрій Пономаренко від Міністерства внутрішніх справ. Вони голосували проти Цивінського.

"Як автор закону по якому проводиться конкурс відповідально заявляю, тут переможець Цивінський. Він обраний на голову БЕБ", – написав Железняк.

Нардеп зазначив, що тепер уряд має 10 днів на призначення Цивінського. Він уточнив, що засідання Кабміну заплановано на 12:00 25 червня.

Скриншот з відео засідання комісії

ДОВІДКА. Цивінський — керівник третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Він був одним із перших 70 детективів тоді новоствореного НАБУ. Брав участь в операції "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді.