Омелян: Для дорог европейского качества нужно 50 млрд ежегодно
Для того, чтобы в Украине были дороги европейского качества необходимы по меньшей мере 50 млрд в год на протяжении минимум пяти лет. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала 112.
Омелян также отметил, что в 2016 году парламент и Рада сделали "большой шаг вперед", приняв закон о дорожном фонде и децентрализации Укравтодора. Однако, как сообщил министр, в этом году дорожного фонда еще нет. Он заработает с 2018 года и будет наполняться с акцизов на топливо.
Также министр сообщил, что в 2019 году фонд будет наполнен на 50%.
22 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин в этом году выделит 30 млрд грн на ремонт дорог.
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