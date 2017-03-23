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Омелян: Для дорог европейского качества нужно 50 млрд ежегодно

23.03.2017 02:42
По словам министра, для строительства дорог европейского качества в Украине необходимы 50 млрд гривень ежегодно на протяжении минимум пяти лет
Омелян: Для дорог европейского качества нужно 50 млрд ежегодно
Владимир Омелян

Для того, чтобы в Украине были дороги европейского качества необходимы по меньшей мере 50 млрд в год на протяжении минимум пяти лет. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала 112.

Омелян также отметил, что в 2016 году парламент и Рада сделали "большой шаг вперед", приняв закон о дорожном фонде и децентрализации Укравтодора. Однако, как сообщил министр, в этом году дорожного фонда еще нет. Он заработает с 2018 года и будет наполняться с акцизов на топливо. 

Также министр сообщил, что в 2019 году фонд будет наполнен на 50%.

22 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин в этом году выделит 30 млрд грн на ремонт дорог.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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