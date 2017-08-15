Президент Антонова решил уйти в отставку
15.08.2017 21:13
Александр Коцюба принял решение вернуться в частный бизнес
Александр Коцюба (скриншот с видео)
Президент госпредприятия Антонов, которое входит в состав Укроборонпрома, Александр Коцюба принял решение подать в отставку. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Там отметили, что Коцюба руководил авиастроительным предприятием больше года.
Согласно сообщению, он принял решение вернуться в частный бизнес.
25 июля Кабинет министров опубликовал постановление о ликвидации госконцерна Антонов. Ликвидация концерна связана с переходом всех его предприятий в состав ГК Укроборонпром.
В первом полугодии 2017 года Антонов получил чистую прибыль в 22,7 млн грн.
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