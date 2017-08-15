Президент Антонова решил уйти в отставку

Александр Коцюба принял решение вернуться в частный бизнес

Президент госпредприятия Антонов, которое входит в состав Укроборонпрома, Александр Коцюба принял решение подать в отставку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что Коцюба руководил авиастроительным предприятием больше года.

Согласно сообщению, он принял решение вернуться в частный бизнес.

25 июля Кабинет министров опубликовал постановление о ликвидации госконцерна Антонов. Ликвидация концерна связана с переходом всех его предприятий в состав ГК Укроборонпром.

В первом полугодии 2017 года Антонов получил чистую прибыль в 22,7 млн грн.

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