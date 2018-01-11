Укрзалізниця не сможет строить качественные поезда - Омелян
Укрзалізниця никогда не сможет самостоятельно строить качественные локомотивы и вагоны. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.
По его словам, нужно сосредоточиться на перевозках и развивать их.
"Укрзалізниця должна зарабатывать только на транспортных перевозках, все остальное - от лукавого. Когда они рассказывают о своих пассажирских поездах, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны - это конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы - 50-60-х годов, которые мы ремонтируем, чуть ли не скотчем обвязываем, чтобы они держались. И они горят, они не выполянют свою функцию", - сказал Омелян.
По словам министра, когда в 21-м веке скорость транспортных перевозок 20 км/ч, максимум - 40 км/ч, - это абсурд.
Читайте также: Укрзалізниця получит 150 млн евро от ЕБРР
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:02
-
08:33
-
вчера
20:26
-
вчера
16:57
-
вчера
16:54
Новости партнеров
- 86796
- 38646
- 37682
- 35250
- 26528