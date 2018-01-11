Укрзалізниця не сможет строить качественные поезда - Омелян

Министр инфраструктуры считает, что Укрзалізниця должна сосредоточиться только на перевозках, все остальное - "от лукавого"

Укрзалізниця никогда не сможет самостоятельно строить качественные локомотивы и вагоны. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.



По его словам, нужно сосредоточиться на перевозках и развивать их.



"Укрзалізниця должна зарабатывать только на транспортных перевозках, все остальное - от лукавого. Когда они рассказывают о своих пассажирских поездах, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны - это конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы - 50-60-х годов, которые мы ремонтируем, чуть ли не скотчем обвязываем, чтобы они держались. И они горят, они не выполянют свою функцию", - сказал Омелян.

По словам министра, когда в 21-м веке скорость транспортных перевозок 20 км/ч, максимум - 40 км/ч, - это абсурд.

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