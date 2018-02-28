Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме

В Нафтогазе заявили, что по решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа

По решению Стокгольмского арбитража, НАК Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2.56 млрд долл США в пользу Нафтогаза.

Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафах за якобы незаконно отобранные Нафтогазом объемы транзитного газа.

В ноябре 2017 г. Стокгольмский арбитраж перенес предельные сроки принятия решений по делам между Нафтогазом Украины и российским Газпромом на конец декабря 2017 г. и конец февраля 2018 г. из-за того, что российская компания подала апелляцию на отдельное решение арбитража о контракте на поставку газа.

На сегодняшний день между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на снабжение газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 г. в Стокгольме были инициированы производства относительно каждого из них. В частности, в транзитном споре идет речь о недопоставке и недоплате за услуги транзита в 2009-2016 годах.

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Как сообщили в Нафтогазе, транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа. После подписания контракта был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились.

Поэтому Нафтогаз требует привести транзитный тариф в соответствие с европейскими условиями. Газпром отказывается пересматривать тариф уже более 5 лет. Именно из-за этого Нафтогаз обратился в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания также требует привести транзитный контракт в соответствие с европейским законодательством, которое Украина имплементировала в связи с присоединением к Энергетическому сообществу.

По этому делу Нафтогаз требует взыскать с Газпрома $12,3 млрд, встречное требование российской компании - $7 млн. Ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что у него "позитивные ожидания" относительно решения арбитража.

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