ЕБРР выделил €26 млн на три солнечные электростанции под Винницей

Президент Петр Порошенко назвал этот проект "еще одним шагом к энергонезависимости" Украины

Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине кредит в размере €25,9 млн для строительства трех солнечных электростанций в Винницкой области. Об этом в своем Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"ЕБРР выделил €25,9 млн на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - написал глава государства.

Порошенко также выразил благодарность партнерам Украины за поддержку.

8 февраля 2018 года сообщалось, что бельгийская компания Upgrade Energy намерена построить на территории Житомирской области солнечную электростанцию.

Спецпроект LIGA.net: Солнечная энергетика в Украине: кто и где строит новые станции

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