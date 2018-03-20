ГПУ не нашла нарушений в ходе обысков Новой Почты - компания
Генеральная прокуратура (ГПУ) не обнаружила нарушений во ходе обысков офисов и складских помещений Новой Почты. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, изъятые во время обыска деньги клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.
"Юридическая служба группы компаний Новая Почта ответит на все вопросы генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу", - рассказали в компании.
Также сказано, что на встрече с соучредителем компании Вячеславом Климовым, генпрокурор Юрий Луценко выразил обеспокоенность, что перевозчиков используют в схемах транспортировки нелегальных товаров.
"Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов", - заключают в компании.
Юрий Луценко взял расследование под личный контроль.
В пятницу соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк заявил о том, что Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Изымают личный компьютер", - сообщил он.
Генеральная прокуратура подтвердила, что проводит обыски в складских и офисных помещениях Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
В ГПУ заявили, что должностные лица Новой почты и группы родственных компаний якобы использовали преступную схему, которая привела к неуплате налогов в особо крупных размерах.
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