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ГПУ не нашла нарушений в ходе обысков Новой Почты - компания

20.03.2018 05:52
Стороны договорились совместно разработать план по недопущению перевозки нелегальных товаров
ГПУ не нашла нарушений в ходе обысков Новой Почты - компания
Фото: facebook.com/nova.poshta.official

Генеральная прокуратура (ГПУ) не обнаружила нарушений во ходе обысков офисов и складских помещений Новой Почты. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, изъятые во время обыска деньги клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.

"Юридическая служба группы компаний Новая Почта ответит на все вопросы генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу", - рассказали в компании.

Также сказано, что на встрече с соучредителем компании Вячеславом Климовым, генпрокурор Юрий Луценко выразил обеспокоенность, что перевозчиков используют в схемах транспортировки нелегальных товаров.

"Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов", - заключают в компании.

Юрий Луценко взял расследование под личный контроль. 

В пятницу соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк заявил о том, что Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Изымают личный компьютер", - сообщил он.

Генеральная прокуратура подтвердила, что проводит обыски в складских и офисных помещениях Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

В ГПУ заявили, что должностные лица Новой почты и группы родственных компаний якобы использовали преступную схему, которая привела к неуплате налогов в особо крупных размерах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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