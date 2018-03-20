ГПУ не нашла нарушений в ходе обысков Новой Почты - компания

Стороны договорились совместно разработать план по недопущению перевозки нелегальных товаров

Генеральная прокуратура (ГПУ) не обнаружила нарушений во ходе обысков офисов и складских помещений Новой Почты. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, изъятые во время обыска деньги клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.



"Юридическая служба группы компаний Новая Почта ответит на все вопросы генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу", - рассказали в компании.



Также сказано, что на встрече с соучредителем компании Вячеславом Климовым, генпрокурор Юрий Луценко выразил обеспокоенность, что перевозчиков используют в схемах транспортировки нелегальных товаров.



"Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов", - заключают в компании.



Юрий Луценко взял расследование под личный контроль.