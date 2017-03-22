Пресс-центр: Нужна смена системы финансирования медицины - Супрун

По словам Ульяны Супрун, законопроект о медреформе необходимо принять до лета, чтобы успеть внести соответствующие изменения в госбюджет

Принятие закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" позволит создать более прозрачную систему финансирования украинской медицины. Об этом заявила и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун во время интернет-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

По словам Ульяны Супрун, законопроект необходимо принять до лета, чтобы успеть внести соответствующие изменения в госбюджет и начать реализацию первого этапа медреформы по внедрению государственного медицинского страхования.

Она подчеркнула, что любое промедление с принятием законопроекта приведет к тому, что осуществление медицинской реформы будет отложено на несколько лет. Ульяна Супрун добавила, что многое уже сделано для старта медицинской реформы, в частности, принята соответствующая концепция Кабинета министров, изменены многие приказы самого министерства, ведется работа с депутатским корпусом и Администрацией президента.

На вопрос о том, есть ли понимание депутатов относительно необходимости принятия закона, и.о. министра отметила: "Есть понимание, что нужно менять систему, есть понимание, что государственное страхование - это правильный шаг. Есть понимание того, чтобы мы завершили эти изменения, которые начались еще 3 года назад. Чтобы после Революции Достоинства мы сделали систему, которая достойна наших граждан".

Говоря о необходимости повышения зарплат врачам и медицинским работникам, Ульяна Супрун подчеркнула, что для этого в рамках медицинской реформы предусмотрена ликвидация тарифной сетки. "Смена системы финансирования охраны здоровья изменит оплату нашим врачам. Это одна из наиболее важных причин, почему мы хотим это сделать. Чтобы были качественные, доступные медицинские услуги. Но чтобы врачи и другие медработники также имели достойную зарплату и достойные условия работы", - подчеркнула она.

По ее словам, важной составляющей медицинской реформы является автономизация медицинских учреждений. Если медучреждения начнут администрироваться как неприбыльные предприятия, они смогут не привязываться к тарифной сетке - и тогда уровень зарплат изменится. "Тарифная сетка в действительности является тарифной клеткой. Потому что нельзя оплачивать больше, чем она позволяет", - сказала и.о. министра.

Ульяна Супрун также ответила на многочисленные вопросы пользователей, в частности, относительно доступных цен на лекарства, финансирования лечения за границей, и т.д.

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