Больной обратился к врачу только на 7-ой день после появления симптомов, а до этого занимался самолечением

В Киеве от лептоспироза умер мужчина. Всего с начала года в столице зарегистрировано восемь случаев заболевания лептоспирозом, заявил временный исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак в эфире 112 канала.

Лептоспироз - инфекционное заболевание, его инкубационный период составляет от 1 суток до 20.

По словам Чумака, больной обратился к врачу только на 7-ой день после появления симптомов, а перед этим занимался самолечением. Его сразу направили в реанимацию, но было поздно.

"Проявление заболевания: высокая температура, насморк, затем поражаются почки, печень, сердечно-сосудистая система. Основной путь передачи - элементарный и контактный. "Резервуаром" в природе этого возбудителя могут быть как грызуны, так и домашние животные, в природе - лисы", - отметил он.

Лептоспиры выделяются с мочой, попадают на продукты, воду, поэтому люди могут заболеть при купании либо при употреблении зараженных продуктов.

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