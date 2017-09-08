Ученые нашли причину возникновения "болезни вампиров"

"Вампирскую" светобоязнь вызывают мутации в гене специального белка, от чего нарушается синтез гемоглобина

Считается, что легенды о вампирах были вдохновлены случаями редкого встречающегося наследственного заболевания, эритропоэтической порфирии, от которого на коже возникают язвы после попадания солнечного света. Об этом сообщает NakedScience.

У людей, страдающих от этой болезни, нарушен синтез гемоглобина. Это приводит к анемии, в крови накапливаются протопорфирины, которые под действием ультрафиолета превращаются в порфирины, а они в свою очередь повреждают клетки кожи, вызывая тяжелые воспаления и язвы.

Поэтому больные избегают солнечного света и вынуждены прибегать к переливанию крови.

Только недавно американские медики обнаружили, что причиной развития "вампирской" эритропоэтической порфирии является нарушение в гене ClpX, хотя раньше возникновение болезни связывали с нарушением в гене FECH.

Ген ClpX участвует в целом ряде внутриклеточных процессов, связанных с синтезом белков.

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