Высокий рост влияет на здоровье человека - исследование

Высокий рост влияет на развитие диабета, аритмии и даже на появление онкологических болезней

Высокий рост может негативно влиять на физическое здоровье человека. Об этом сообщает издание TIME.

Ученые обнаружили связь между высоким ростом и венозной тромбоэмболией, которая является одной из главных причин сердечных приступов и инсультов.

Исследователи обнаружили, что в группе, которая состояла из более чем 2 млн шведских братьев и сестер, мужчины, не выше 161 см, на 65% меньше рисковали получить венозную тромбоэмболию, чем те, чей рост превышает 183 см.

"Это может быть просто из-за того, что у более высоких людей более длинные вены ног, и площадь поверхности, где могут возникнуть проблемы, больше", - сказал профессор Бенгт Зеллер.

Увеличение гравитационного давления в венах более высоких ног также может увеличить риск замедления или остановки кровотока.

Риск умереть от рака увеличивается на 4% каждые 2,5 дюйма - 6,3 см роста, сообщают ученые.

Возможно, это потому что высокие люди употребляют большее количество высококалорийных животных белков.

"Высота также может быть показателем размера органа... Чем больше орган, тем больше клеток подвержены злокачественной трансформации", - предположил Маттиас Шульц из Немецкого института человеческого питания.

28 августа 2017 года сообщалось, что занятия танцами могут защитить мозг от старения.

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