Диагноз уже подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка

В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация.



Госпитализированы шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследуют.

В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже подтвержден диагноз.

Большинство больных живут в Заводском районе Николаева. Вероятной причиной заражения могут быть вода, необработанные продукты питания или несоблюдения правил гигиены.



Рассматривается вопрос закрытия точек разлива воды.



В 2016 году гепатитом в городе заболели 58 человек, в 2017 - 43 человека.

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