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В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А

03.01.2018 23:20
Диагноз уже подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка
В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация. 

Госпитализированы шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследуют. 

В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже подтвержден диагноз.

Большинство больных живут в Заводском районе Николаева. Вероятной причиной заражения могут быть вода, необработанные продукты питания или несоблюдения правил гигиены.

Рассматривается вопрос закрытия точек разлива воды.

В 2016 году гепатитом в городе заболели 58 человек, в 2017 - 43 человека. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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