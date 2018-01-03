В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А
03.01.2018 23:20
Диагноз уже подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация.
Госпитализированы шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследуют.
В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже подтвержден диагноз.
Большинство больных живут в Заводском районе Николаева. Вероятной причиной заражения могут быть вода, необработанные продукты питания или несоблюдения правил гигиены.
Рассматривается вопрос закрытия точек разлива воды.
В 2016 году гепатитом в городе заболели 58 человек, в 2017 - 43 человека.
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