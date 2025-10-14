"Без сантиментов". В ВСУ рассказали, почему Сырский снимает с должностей командиров
Если по мнению главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского человек оказывается неэффективным на своей должности – его без сантиментов снимают. Об этом рассказали собеседники LIGA.net для аналитики "Микроменеджер войны. Как Сырский формирует свою гвардию влияния в ВСУ".
"У Сырского нет эмоционального отношения ни к кому. Он отбирает людей только по одному принципу – по эффективности. Во все операции закладывает два критерия: сохранение личного состава и умение взять на себя ответственность за выполнение задач, – добавляет один из собеседников LIGA.net, причастен к командованию ВСУ.
Кроме этого двое военнослужащих, которые служили с Сырским еще во времена АТО/ООС, рассказали LIGA.net, что круг тех, кому Сырский доверяет, очень ограничен. Это преимущественно те, кто с ним воевал и кто проявил себя профессионалом.
Поэтому, например, после своего назначения на должность главнокомандующего он заменил военное командование – старой команде он не доверял.
Многие процессы в войске Сырский замкнул на себе. Мол, когда топофицеры не справляются с теми задачами, которые должны выполнять на своих должностях, главком вынужден принимать решения за них.
"Генералы также уходят в ментальное СЗЧ. Поэтому важны те, кто туда не уходит и готов выполнять задачи", – рассказал собеседник.
- В феврале 2025 года главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что в армии начался переход на корпусную структуру. Он также объяснял, что переход на корпусную систему позволит проводить наступательные действия.
- 11 апреля представитель ТрО Березовец высказался о корпусной системе и заявил, что для нас ничего не меняется.
- 1 октября в Генштабе сообщили, что ВСУ полностью перешли на корпусную структуру.
