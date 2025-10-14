"Без сантиментів". У ЗСУ розповіли, чому Сирський знімає з посад командирів

Головнокомандувач ЗСУ відбирає людей тільки за одним принципом – за ефективністю, розповів один зі співрозмовників LIGA.net

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Якщо на думку головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського людина виявляється неефективною на своїй посаді – її без сантиментів знімають. Про це розповіли співрозмовники LIGA.net для аналітики "Мікроменеджер війни. Як Сирський формує свою гвардію впливу у ЗСУ".

"У Сирського немає емоційного ставлення ні до кого. Він відбирає людей тільки за одним принципом – за ефективністю. В усі операції закладає два критерії: збереження особового складу та вміння взяти на себе відповідальність за виконання задач, – додає один зі співрозмовників LIGA.net, дотичний до командування ЗСУ.

Читайте також Мікроменеджер війни. Як Сирський формує свою гвардію впливу у ЗСУ

Окрім цього, двоє військовослужбовців, які служили із Сирським ще за часів АТО/ООС, розповіли LIGA.net, що коло тих, кому Сирський довіряє, дуже обмежене. Це переважно ті, хто з ним воював і хто проявив себе професіоналом.

Тому, наприклад, після свого призначення на посаду головнокомандувача він замінив військове командування – старій команді він не довіряв.

Багато процесів у війську Сирський замкнув на собі. Мовляв, коли топофіцери не справляються з тими задачами, які мають виконувати на своїх посадах, головком вимушений ухвалювати рішення за них.

"Генерали також уходять в ментальне СЗЧ. Тому важливі ті, хто туди не уходить і готовий виконувати задачі", – розповів співрозмовник.